Basketbolda üç maç var!

Yarın ayrıca Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel ‘Kardeş Pası’ basketbol turnuvası da gerçekleşecek.
Program şöyle…
19:00 U 16 er. 2.K.A İdeal - Gölcük Us Darıca
20:30 U 18 er. 2.K.B İdeal- G. Gelişim Darıca
09:00 Yıldız- Genç Kardeş Pası İzmit
19:00 U 12 erkek Y. Hisar.- 23 Nisan Gölcük
20:30 U 13 erkek B Gölcük B.- Yenikent Gölcük
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz