Okul sporlarında gündem yine yoğun

Günün mönüsü şöyle…
10:00 Y.Kız Vol. 2L. Başiskele
09:00 Yıldızlar Bocce Çayırova İ.H.
10:00 K.Erkek Futbol 2L. Derince Stadı
10:00 K.-Y.Kız Vol. 2L. Derince S.S.
10:00 Genç E. Bas. 2L. Dilovası SS.
10:00 Y. Er.Futbol 2L. Kavaklı Stadı
10:00 Y.Kız Voleybol 2L. H.Gemici S.S.
10:00 Yıl.Er. G.Kız Hokey A.Kalkavan St.
10:00 Genç Erk.Futsal 2L. Ş.P.R.Topaloğlu
10:00 Küçük Kız Bas. 2L. Atatürk S.S.
09:00 Yıldız M.Tenisi 2L. K.M. Atatürk
10:00 Yıldız K-Er.Vol. 2L. Kartepe S.S.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz