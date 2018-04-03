İzmit 7. Boru şampiyon: 2-1

M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçların ardından, ilk 4 sırayı alan takımların kupa ve madalyaların, törenle verildi. Üçüncülük maçında, Kuruçeşme Fatma Seher Ortaokulu ile Emek Dayanışması takımları karşı karşıya geldi, Kuruçeşme Fatma Seher Ortaokulu, Emek Dayanışması Ortaokulu’nu 3-2 yendi. Emek Dayanışması dördüncü oldu. Merakla beklenen final maçı ise nefesleri kesti. İzmit 7. Boru Ortaokulu ile Şehit Öğretmen Erkan Aydın Ortaokulu şampiyonluk maçında karşılaştı. Zorlu geçen maçı İzmit 7. Boru 2-1 kazanarak şampiyonluğu elde etti.

KUPA VE MADALYALARI TÖRENLE VERİLDİ

Yaklaşık 15 gün süren 2.Lig, iki grup halinde oynandı. İlk dörde giren takımlara kupa ve madalyaları törenle verildi. Öncelikle dördüncü olan Emek Dayanışması’na ödüllerini, M.Ali Kağıtçı Stadı Amiri Osman Kılıç, saha komiseri Kenan Yavuz ve Can Demirkıran birlikte verdi. Üçüncü olan Kuruçeşme Fatma Seher Ortaokulu’na kupa ve madalyalarını Kocaelispor alt yapı koordinatörü Aydın Günaydın, Yusuf Yazıcı ve sağlıkçı Kerem Nazlıgül takdim etti. İkinciliği elde eden Şehit Öğretmen Erkan Aydın Ortaokulu’na kupa ve madalyalarını, Okul Spor İzmit İlçe Koordinatörü Erhan Okur, beden eğitimi öğretmenleri Mübeccel Uygun, Serap Ayaz ve Selda Fakir birlikte verdi. Şampiyon olan İzmit 7. Boru Ortaokulu’na kupa ve madalyalarını, Okul Spor Şube Müdürü Turgay Bulut ve 7. Boru Okulun Müdür yardımcısı Yüksel Çalkuş verdi.

KURU ÇEŞME FATMA SEHER O.O.: 3 EMEK DAYANIŞMASI O.O.: 2

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Hanifi Dumlu ***

KURU ÇEŞME FATMA SEHER OO: Ayberk ***, Ünal ***, Davut ***, Özgür ***, Baran *** (Cesur **), Muharrem ***, Samet ***, İslam ***

EMEK DAYANIŞMASI OO: Alperen Şahin ***, Eray **, Taha **, Ömer Faruk ***, Alperen Meriç **, Muhammet Taha **, Osman **, Kerim **

GOLER: Samet DK.4-9, İslam DK.39 (Kuruçeşme Fatma Seher OO), Muhammet Taha DK.23, Eray DK.27 (Emek Dayanışması OO)

İZMİT 7 BORU O.O.: 2 Ş.Ö ERKAN AYDIN O.O.: 1

STAT: M.Ali Kağıtçı

HAKEM: Hanifi Dumlu ***

İZMİT 7 BORU OO: Yusuf ***, Alptekin ***, Akif ***, Eren ***, Burak ***, Hasan ***, Bilal ***, Arda ***

Ş.Ö ERKAN AYDIN OO: Eyüp **, Egemen ***, Eser **, Emre **, İnanç ***, Arda **, Uveys ***, Kayracan **

GOLLER: Hasan DK.32 Burak DK.37 (İzmit 7 Boru OO), Emre DK.34 (Ş.Ö Erkan Aydın)