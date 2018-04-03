Özel halterciler Konya’da esti…

Şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sporcuları 4 altın ve 2 bronz kazanmayı başardı. Şampiyonada 11 bayan, 38 erkek toplam 49 bedensel engelli sporcu madalya elde etmek için ter döktü. Şampiyonada ter döken Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcularından Hatice Yetim +86 kiloda, Meryem Yıldırım 79 kiloda, Tolga Işık 65 kiloda, Selami Altun 72 kiloda altın madalya kazandı. Seyfettin Sevci 59 kiloda, Uğur Erdem ise 107 kiloda bronz madalya elde etti.