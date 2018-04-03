Kocaeli Ticaret Odası komite seçimlerinde sabah saatlerinden itibaren iki aday ilk kez bir araya gelerek poz verdiler. Özellikle uzun telefon görüşmeleri yapan Necmi Bulut rakibi Erdoğan Yılmaz’ın yanına öğleden sonra çıktı. Erdoğan Yılmaz’ın aday olduğu 10’uncu komitede buluşa ikili burada destekçileri ile poz veridiler.
Bugün 13:36 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 16:12 TSİ )
İki aday ilk kez yan yana
KOTO’de gerçekleştirilen komite seçimlerinde iki aday ilk kez bir araya geldi beraberlik mesajı verdiler.
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Bugün 13:36 TSİ - Ekonomi
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz