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Bugün 13:36 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 16:12 TSİ )

İki aday ilk kez yan yana

KOTO’de gerçekleştirilen komite seçimlerinde iki aday ilk kez bir araya geldi beraberlik mesajı verdiler.

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Kocaeli Ticaret Odası komite seçimlerinde sabah saatlerinden itibaren iki aday ilk kez bir araya gelerek poz verdiler. Özellikle uzun telefon görüşmeleri yapan Necmi Bulut rakibi Erdoğan Yılmaz’ın yanına öğleden sonra çıktı. Erdoğan Yılmaz’ın aday olduğu 10’uncu komitede buluşa ikili burada destekçileri ile poz veridiler.

Bugün 13:36 TSİ - Ekonomi

Muhabir Selin Becer

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