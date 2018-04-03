Gebzespor’un eski kulüp başkanlarından İlker Çakır’ın babası Salih Çakır tedavi gördüğü hastanede yaşında hayatını kaybetti. Dün ikindi namazına müteakip Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii’nde kılınan namazın ardından Darıca Mezarlığı’nda toprağa verilen Merhum Salih Çakır 71 yaşındaydı. Gazetemiz olarak merhuma Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.
Bugün 13:42 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:46 TSİ )
İlker Çakır’ın babası Salih Çakır vefat etti
Gebzespor’un eski kulüp başkanlarından İlker Çakır’ın babası Salih Çakır tedavi gördüğü hastanede yaşında hayatını kaybetti.
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Bugün 13:42 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz