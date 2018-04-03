Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi

Kocaelispor’un yeni stada geçiş yapıp yapmayacağı ile ilgili dün Valilik’te toplantı yapılacaktı.Ancak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan denetçiler yeni statta bugün (Çarşamba) bir kez daha incelemelerde bulunacağı için İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı ertelendi.Alternatif statlara bakılırken, Kocaelispor’a Alpaslan Türkeş Stadı önerisinde bulunuldu. Yeni stat ile ilgili TFF gerekli olumlu raporu vermezse rotanın Türkeş Stadı’na çevrileceği öngörülüyor.

YÖNETİMİN GEÇMEME ISRARI SÜRÜYOR

Kocaelispor’un yeni stada geçiş süreci devam ediyor. Yönetim bu sezon yeni stada geçiş yapmamakta ısrarlı ve “Yeni stattaki açılışın hem şehre hem de Kocaelispor’a yakışması gerekir” diyor. Spor İl Müdürlüğü ise araziyi uzun süredir bekleyen yeni sahiplerine teslim ettiklerini ancak il müdürlüğü personelinin İsmetpaşa Stadı’ndaki rutin işlerine devam ettiğini belirtti.

TFF’NİN RAPORUNA GÖRE HAREKET EDİLECEK

İsmetpaşa Stadı’nın da içinde yer aldığı araziyi alan firma kazmayı vuracağı ilk günü iple çekerken diğer yandan alternatif statlara bakıldı ve Kocaelispor’a Alpaslan Türkeş Stadı önerisinde bulunuldu. Dün sabah konu ile ilgili olarak İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı düzenlenecekti. TFF yetkilileri yeni stadın son durumunu incelemek için bugün (Çarşamba) İzmit’e geleceği için kurul toplantısı ertelendi.TFF’den gelecek olan rapora göre hareket edileceğinden gün itibari ile muamma devam ediyor.

BİLGİ: İl Spor Güvenlik Kurulu Kocaeli’de yapılacak spor organizasyonları ve önemli sportif kararların alınması için toplanır. Kocaelispor’u ilgilendiren konu ile ilgili olarak Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı’na kimler katılacak?

KURULA KATILACAK OLANLAR

Dursun Balaban: Vali Yardımcısı

Ercan Tarran: İl Emniyet Müdür Yardımcısı

Mücahit Kesgin: Çevik Kuvvet Şube Müdür Vekili

Murat Filiz: Jandarma Yarbay (İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi)

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü temsilcisi

Kocaelispor Kulübü temsilcisi

Kocaeli Üniversitesi temsilcisi

Kocaeli Büyükşehir Belediye temsilcisi

KASKF temsilcisi

İtfaiye Daire Başkanlığı temsilcisi

TSYD temsilcisi

İl Hakem Kurulu temsilci

İtfaiye Daire Başkanlığı temsilcisi

Saha Komiserleri Derneği temsilcisi