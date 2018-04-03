Kocaelispor’a bu statta oynayın önerisi

Kocaelispor’un yeni stada geçiş yapıp yapmayacağı ile ilgili dün Valilik’te toplantı yapılacaktı.Ancak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan denetçiler yeni statta bugün (Çarşamba) bir kez daha incelemelerde bulunacağı için İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı ertelendi.Alternatif statlara bakılırken, Kocaelispor’a Alpaslan Türkeş Stadı önerisinde bulunuldu. Yeni stat ile ilgili TFF gerekli olumlu raporu vermezse rotanın Türkeş Stadı’na çevrileceği öngörülüyor.
YÖNETİMİN GEÇMEME ISRARI SÜRÜYOR
Kocaelispor’un yeni stada geçiş süreci devam ediyor. Yönetim bu sezon yeni stada geçiş yapmamakta ısrarlı ve “Yeni stattaki açılışın hem şehre hem de Kocaelispor’a yakışması gerekir” diyor. Spor İl Müdürlüğü ise araziyi uzun süredir bekleyen yeni sahiplerine teslim ettiklerini ancak il müdürlüğü personelinin İsmetpaşa Stadı’ndaki rutin işlerine devam ettiğini belirtti.
TFF’NİN RAPORUNA GÖRE HAREKET EDİLECEK
İsmetpaşa Stadı’nın da içinde yer aldığı araziyi alan firma kazmayı vuracağı ilk günü iple çekerken diğer yandan alternatif statlara bakıldı ve Kocaelispor’a Alpaslan Türkeş Stadı önerisinde bulunuldu. Dün sabah konu ile ilgili olarak İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı düzenlenecekti. TFF yetkilileri yeni stadın son durumunu incelemek için bugün (Çarşamba) İzmit’e geleceği için kurul toplantısı ertelendi.TFF’den gelecek olan rapora göre hareket edileceğinden gün itibari ile muamma devam ediyor.
BİLGİ: İl Spor Güvenlik Kurulu Kocaeli’de yapılacak spor organizasyonları ve önemli sportif kararların alınması için toplanır. Kocaelispor’u ilgilendiren konu ile ilgili olarak Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı’na kimler katılacak?
KURULA KATILACAK OLANLAR
Dursun Balaban: Vali Yardımcısı
Ercan Tarran: İl Emniyet Müdür Yardımcısı
Mücahit Kesgin: Çevik Kuvvet Şube Müdür Vekili
Murat Filiz: Jandarma Yarbay (İl Jandarma Komutanlığı temsilcisi)
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü temsilcisi
Kocaelispor Kulübü temsilcisi
Kocaeli Üniversitesi temsilcisi
Kocaeli Büyükşehir Belediye temsilcisi
KASKF temsilcisi
İtfaiye Daire Başkanlığı temsilcisi
TSYD temsilcisi
İl Hakem Kurulu temsilci
İtfaiye Daire Başkanlığı temsilcisi
Saha Komiserleri Derneği temsilcisi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Samet - Ya yeter be yeter.Nasıl bir şehirmiş bu hiç kimse bu şehrin gerçek insanının gerçek değerlerinin isteklerine cevap vermiyor.Kendi şehrinde yabancı muamelesi görmek artık yetmedimi sesimizi daha gür duyurmamızmı gerekiyor sabrımızı zormalasınlar artık.Stadı gidip leş gibi yere yaptılar stadın içini yeşil siyah yaptılar diye bile sevindik nasıl bir psikolojiye sokmuşlar bu şehrin insanını .İsmet Paşadan biz nezaman istersek ozaman çıkarız bukadar net.Gelsin kazmayı vursun firma bakalım.Çimtimar zaten berbat bir stad yaptı heryeri berbat zemin patates tarlası bir senedir hala açılacak diyor bırak o koltuğu artık az biraz gururun varsa.İsmet paşada son maç yapılır yeni stada yeni sezonda geçilir bukadar net daha fazla kurcalamayın bu taraftarın sabrını sınamayın.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.