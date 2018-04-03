Trabzon’a 2 otobüs

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Büyük ihtimalle 2 otobüs dolusu taraftar Kocaelispor’a hamsi diyarında destek verecek. Cumartesi akşamı saat 19.00’da Seka Park Cami önünden hareket edilecek ve yaklaşık 1000 kilometrelik yol kat edilecek.