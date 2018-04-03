Büyük ihtimalle 2 otobüs dolusu taraftar Kocaelispor’a hamsi diyarında destek verecek. Cumartesi akşamı saat 19.00’da Seka Park Cami önünden hareket edilecek ve yaklaşık 1000 kilometrelik yol kat edilecek.
Bugün 13:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:58 TSİ )
Trabzon’a 2 otobüs
Kocaelispor taraftarı Trabzon’da da takımını yalnız bırakmayacak.
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Bugün 13:53 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz