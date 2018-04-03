Sinan’ın gol attığı 5 maçın 4’ünü kazandık

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Sinan 5 farkı takıma gol atarken bu maçların 4’ü kazanıldı.Sinan, Uşak deplasmanında 2 gol attı, bu maç 2-1 kazanıldı. 2-0 kazanılan Tekirdağ, 2-1 kazanılan Aydın ve Cizre maçlarında tecrübeli oyuncusu 1’er gole imza attı.

Sinan’ın gol attığı maçlar

Uşakspor – Kocaelispor: 1-2 (2)

Kocaelispor – Tekirdağ: 2-0 (1)

Kocaelispor – Aydınspor: 2-1 (1)

Kocaelispor – Cizrespor: 2-1 (1)

Elaziz – Kocaelispor: 3-2 (1)