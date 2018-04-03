Cumartesi günü Cizrespor’u sahasında 2-1 mağlup ederek puanını 36’ya çıkaran Kocaelispor’da Pazar günkü Düzyurt maçının hazırlıkları başladı. Cumartesi Trabzon’a gidecek olan Yeşil Siyahlılar antrenmanlarını 17 Ağustos Stadı’nda yapacak.
Bugün 14:04 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:07 TSİ )
Düzyurt provaları başladı
Kocaelispor’da Pazar günkü Düzyurt maçının hazırlıkları başladı.
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Bugün 14:04 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz