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Bugün 14:04 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:07 TSİ )

Düzyurt provaları başladı

Kocaelispor’da Pazar günkü Düzyurt maçının hazırlıkları başladı.

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Cumartesi günü Cizrespor’u sahasında 2-1 mağlup ederek puanını 36’ya çıkaran Kocaelispor’da Pazar günkü Düzyurt maçının hazırlıkları başladı. Cumartesi Trabzon’a gidecek olan Yeşil Siyahlılar antrenmanlarını 17 Ağustos Stadı’nda yapacak.

Bugün 14:04 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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