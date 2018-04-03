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Bugün 14:14 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:15 TSİ )

Kartepe’ye bir salon daha…

Geçtiğimiz yıllarda şehirde bir elin parmaklarını geçmeyecek sayılarda olan spor salonları giderek çoğalıyor.

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Kentteki okullar modern spor salonları ile donatılıyor. Şimdiye kadar pek çok okula spor salonu kazandıran belediye yetkilileri, Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi için bir spor salonu daha inşa ediyor. Yapının zemin katında ortak kullanım alanlı basketbol ve voleybol sahası bulunacak. 220 kişilik tribün de yapılacak.

Bugün 14:14 TSİ - Spor

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