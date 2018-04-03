Kartepe’ye bir salon daha…

Kentteki okullar modern spor salonları ile donatılıyor. Şimdiye kadar pek çok okula spor salonu kazandıran belediye yetkilileri, Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi için bir spor salonu daha inşa ediyor. Yapının zemin katında ortak kullanım alanlı basketbol ve voleybol sahası bulunacak. 220 kişilik tribün de yapılacak.