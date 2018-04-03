Yeşil listeden bağımsızlara destek

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KOTO Başkan adaylarından Erdoğan Yılmaz, seçimde aday çıkarmadığı komitelerde Necmi Bulut’a karşı Beyaz liste ve Kırmızı liste adaylarını destekleme kararı aldı. 3-11-13-14-16-18 ve 20’inci komitelerde aday çıkarmayan Yeşil Liste bu listelere temsilci aday göstermezken bağımsızlara destek verme kararı aldı