KOTO Başkan adaylarından Erdoğan Yılmaz, seçimde aday çıkarmadığı komitelerde Necmi Bulut’a karşı Beyaz liste ve Kırmızı liste adaylarını destekleme kararı aldı. 3-11-13-14-16-18 ve 20’inci komitelerde aday çıkarmayan Yeşil Liste bu listelere temsilci aday göstermezken bağımsızlara destek verme kararı aldı
Bugün 14:26 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:42 TSİ )
Yeşil listeden bağımsızlara destek
Erdoğan Yılmaz, Yeşil liste olarak aday çıkarmadığı 3-11-13-14-16-18 ve 20’inci komitelerde bağımsız gruplara destek verdi.
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Bugün 14:26 TSİ - Ekonomi
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz