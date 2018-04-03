Otomobil ters yöne girip TIR ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Sakarya - Kartepe D-100 karayolundan İzmit istikametinde seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen Musa Kesicioğlu (37) idaresindeki otomobil, gece geç saatlerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı yöne geçti. Bu esnada karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir TIR ile çarpışan otomobildeki sürücü Kesicioğlu yaralanırken yanındaki arkadaşı bulundukları yerde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Musa Kesicioğlu’nun yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği tespit edilirken yanındaki arkadaşı ise hafif yaralandı.

Toprağa verildi

Kesicioğlu’nun cenazesi tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından otopsi yapılmak üzere Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hafif yaralanan arkadaşı ise ambulansla aynı hastanede tedavi altına alındı. Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesinde ikamet eden Musa Kesicioğlu’nun cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Gölcük’te kasap dükkanında çalıştığı öğrenilen, evli ve 2 çocuk babası olan Musa Kesicioğlu’nun cenazesi Başiskele Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahçecik Mezarlığında toprağa verildi.