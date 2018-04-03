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Baro eski başkanı Tacettin Değer son yolcuğuna uğurlandı

İzmit Ömerağa Mahallesinde ikamet eden Kocaeli Barosu eski başkanlarından olan Avukat Tacettin Değer, tedavi gördüğü hastanede yaşamın yitirdi. Değer’in cenazesi Kocaeli Adliyesi önünde düzenlenen törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

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İzmit Ömerağa Mahallesi Fevzi Baba Sokak adresinde ikamet eden Kocaeli Barosu eski başkanlarından olan Avukat Tacettin Değer (84) tedavi gördüğü hastanede yaşamın yitirdi. Emekli öğretmen Cavide Engin Değer ile evli olan ve Avukat Başar Değer, Kimya Mühendisi Zeynep Değer, İşletmeci Zeycan Kayırıcı’nın babaları olan Değer, 1980-1984 yılları arasında Kocaeli Barosu Başkanlığı görevini sürdürmüştü. Avukat Tacettin Değer yaklaşık 4 ay önce zaatürre nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Hepimizin kalbinde yer edinmiş büyüğümüzdür

Avukat Tacettin Değer için, Kocaeli Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törene Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, başsavcı vekili Erdal Yüce, Adalet Komisyon başkanı Muhiddin Paça, Baro Başkanı Sertif Gökçe ve yönetimi ile birlikte avukatlar ve yakınları katıldı. Adliye önünde konuşma yapan Baro Başkanı Avukat Sertif Gökçe, “Soy ismi kadar değerli önemli bir değerli ismi yitirmenin acısını yaşıyoruz. Uzun yıllar görev yaptığı Kocaeli Adliyesi önünde toplandık. Mütevazi kişiliği, yardım severliği, dostluğu ile hepimizin kalbinde yer edinmiş büyüğümüzdür. Bütün gençlere örnektir. 1980-84 arasında baromuza başkanlık yaptı. Bugüne kadar Baromuzun kurumsal kimliğine ciddi katkısı oldu. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesinin hukuk camiasının başı sağ olsun’’ dedi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Avukat Değer’in cenazesi adliye önünde düzenlenen töreninde yapılan duaların ardından Fevziye Camiine getirildi. Cenaze namazına CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve Haydar Akar, CHP Kocaeli eski milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP İl Başkanı Avukat Cengiz Sarıbay, Kocaeli Baro Başkanı Avukat Sertif Gökçe, ailesi yakınları sevenleri katıldı. Değer’in cenazesi burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verilecek.

Bugün 15:11 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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