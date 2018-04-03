Bir tek Darıca Gençlerbirliği kaldı!

Cumartesi mesaisinde Kırıkhanspor’udeplasmanda 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek bir bakıma Gölcükspor’un da korkulu günler yaşamasına engel olan Darıca Gençlerbirliği yoluna doludizgin devam ediyor. Kocaeli’de bu sezonun en formdaki profesyonel futbol kulübü olan Sarı Yeşilliler Pazar günü Bölgesel Amatör Lig’e düşen Yeşil Bursa’yı konuk edecek.
ÇINARALTI DA İNANIYOR
Kocaelispor, Gölcükspor ve Kocaeli Birlikspor için lig erkenden sona erdi. Tüm gözler Darıca Gençlerbirliği’ne çevrildi. Gerek Darıca’daki gerekse de deplasmanlardaki tüm maçlarda Kocaelispor ve Hodrimeydan lehine tezahürat yapan, yıllardır Kocaeli’nin en centilmen kulüplerinden birisi olan Darıca’nın kemik taraftar grubu Çınaraltı da takımın bu sezon mutlu sona ulaşacağına inanıyor.
ARTIK YETER!
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın hamiliğinde uzun yıllardır sürekli potada yer alan, son 7 yılda 4 kez Play-Off oynayan ve 2 kez final kaybederek 2 Lig’in kapısından dönen temsilcimiz bu sezon “Artık yeter” dedi. Bitime 5 hafta kala Ankara Demir’in 3 puan önünde liderliğini sürdüren Uğur Balcıoğlu’nun talebeleri son 12 maçta 10 galibiyet, 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Darıca’nın bu süreçteki tek yenilgisi de Gölcük’ten geldi.
ALTIN FIRSAT AYAKLARINDA
Bu hafta sonu ikinci Ankara Demir ile üçüncü Erzincan Ankara’da karşılaşacak. Bu maçtaki skor Darıca’nın önünü iyice açacak. Öte yandan Darıca 2 maçta da Ankara Demir’i yendiği için ikili averajda da rakibinin üzerinde yer alacak. Temsilcimiz kalan maçlarında Bağcılar ve Yeni Ordu ile deplasmanda, 24 Erzincan ve Muğla ile de sahasında karşılaşacak. Darıca Gençlerbirliği ayaklarının ucuna kadar gelen altın fırsatı bu kez tepmek istemiyor.
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ’NİN KALAN MAÇLARI (59)
Yeşil Bursa
Anadolu Bağcılar (D)
24 Erzincan
Yeni Ordu (D)
Muğla
ANKARA DEMİR’İN KALAN MAÇLARI (56)
Erzincan
Yeni Ordu (D)
Muğla
Velimeşe(D)
Pazar
24 ERZİNCAN’IN KALAN MAÇLARI (54)
Ankara Demir (D)
Erciyes
Darıca GB (D)
Erokspor
Gölcük (D)
DARICA GB’NİN SON 7 YILDAKİ PERFORMANSI
2016-2017 - 3. Lig Play-Off yarı finali
Diyarbekir – Darıca GB: 0-1
Darıca GB – Diyarbekir: 1-2
2015-2016 – 3. Lig 3. Grup
54 puan ile yedinci
2014-2015 - 3. Lig Play-Off yarı finali
Çorum Bld – Darıca GB: 0-0
Darıca GB – Çorum Bld: 0-2
2013-2014 - 3. Lig 2. Grup
55 puan ile altıncı
2012-2013 - 3. Lig Play-Off final
Darıca GB – Gümüşhanespor: 0-2
2011-2012 - 3. Lig 3. Grup
53 puan ile sekizinci
2010-2011 - 3. Lig Play-Off
Gümüşhane: Darıca GB: 0-3
Altınordu – Darıca GB: 1-0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz