İYİ Partililer Taşlıçaylılarla buluştu

İlçe başkanı Emin Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri, son olarak Ağrı İli Taşlıçay İlçesi Derneği’ne konuk oldu. Konukları ile yakından ilgilenen dernek başkanı İsmail Yılmaz, ilçenin sorunlarına dikkat çekmek adına tüm herkesin yanında olacaklarını dile getirdi.
AÇILIŞA DAVET ETTİ
Dilovası’nın çözüm bekleyen çok sayıda probleminin olduğunu dile getiren ilçe başkanı Emin Yılmaz ise, “Özellikle Diliskelesi, Tavşancıl ve köy bölgelerinin sıkıntıları çok fazla. Biz halkımızın problemlerini kendimize dert edindik. Çözüm üreten bir ekibimiz var” diye konuştu. Yılmaz konuşmasının sonunda ise dernek başkanı ve yönetimi ile üyelerini, 8 Nisan’daki parti binası açılışına davet etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz