Son olarak, yapılan çalışmaların ardından bir mahallede daha yeni temsilcinin atamasının yapıldığı açıklandı. Buna göre İYİ Parti Körfez’de Atalar Mahallesi Temsilciliği için Özlem Kınay’a görevlendirme yapıldığı bildirildi. İlçe teşkilat başkanı Fehmi Çoban tarafından yetki belgesi takdim edilen Kınay, resmen görevine başladı.
Bugün 15:25 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 15:27 TSİ )
İYİ Parti’de atamalar sürüyor
İYİ Parti’de en aktif ilçelerden biri olan Körfez teşkilatındaki mahalle temsilcilerinin atamaları devam ediyor.
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Bugün 15:25 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz