İYİ Parti’de atamalar sürüyor

Son olarak, yapılan çalışmaların ardından bir mahallede daha yeni temsilcinin atamasının yapıldığı açıklandı. Buna göre İYİ Parti Körfez’de Atalar Mahallesi Temsilciliği için Özlem Kınay’a görevlendirme yapıldığı bildirildi. İlçe teşkilat başkanı Fehmi Çoban tarafından yetki belgesi takdim edilen Kınay, resmen görevine başladı.