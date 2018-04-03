Erzurumlular yeni binada

Dernek başkanı Bünyamin Kaplan ve yönetiminin ev sahipliğindeki dernek binasının açılışına ilçe protokolü adeta akın etti.

PROTOKOL KUTLADI

Törene katılanlar arasında Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, belediye başkanı İsmail Yıldırım, AKP İlçe Başkanı Recep Demirel, MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz, Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Yapılan açılışın ardından dernek binasını gezen protokol mensupları Başkan Bünyamin Kaplan ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.