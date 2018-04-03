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CHP’li Tarhan 3. Havalimanını sordu

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 3. havalimanı ile ilgili işletmecilerin 10 milyar liralık kira ertelemesi isteyip istemediği ile ilgili olarak, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemi ile Meclis’e önerge sundu.

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Ödemelerin daha önce de ertelendiğini dile getiren milletvekili Tarhan, havalimanının 120 kota yapılması gerekirken 90 kota yapıldığını ifade etti. Tarhan, şöyle konuştu:

ALANI DA SORDU

“Bu durum işletmecilerin maliyetini 2 milyar Euro düşürdü. 150 milyon kapasitelik havalimanının kapsayacağı alanın ancak 3 bin 500 hektar alan olabileceği tartışılırken, neden 7 bin 400 hektar alanın tahsis edildiği hala bir büyük muammadır. Anlaşılan o ki; işin içinde sadece havalimanı değil, bilinmeyen gelir kaynakları mevcut olabilir” dedi.

Bugün 15:28 TSİ - Siyaset

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