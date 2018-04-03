CHP’li Tarhan 3. Havalimanını sordu

Ödemelerin daha önce de ertelendiğini dile getiren milletvekili Tarhan, havalimanının 120 kota yapılması gerekirken 90 kota yapıldığını ifade etti. Tarhan, şöyle konuştu:



ALANI DA SORDU

“Bu durum işletmecilerin maliyetini 2 milyar Euro düşürdü. 150 milyon kapasitelik havalimanının kapsayacağı alanın ancak 3 bin 500 hektar alan olabileceği tartışılırken, neden 7 bin 400 hektar alanın tahsis edildiği hala bir büyük muammadır. Anlaşılan o ki; işin içinde sadece havalimanı değil, bilinmeyen gelir kaynakları mevcut olabilir” dedi.