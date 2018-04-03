CHP’li Tarhan 3. Havalimanını sordu

Ödemelerin daha önce de ertelendiğini dile getiren milletvekili Tarhan, havalimanının 120 kota yapılması gerekirken 90 kota yapıldığını ifade etti. Tarhan, şöyle konuştu:
ALANI DA SORDU
“Bu durum işletmecilerin maliyetini 2 milyar Euro düşürdü. 150 milyon kapasitelik havalimanının kapsayacağı alanın ancak 3 bin 500 hektar alan olabileceği tartışılırken, neden 7 bin 400 hektar alanın tahsis edildiği hala bir büyük muammadır. Anlaşılan o ki; işin içinde sadece havalimanı değil, bilinmeyen gelir kaynakları mevcut olabilir” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz