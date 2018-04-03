İzmit Belediyesi’nde çeşitli müdürlüklerde çalışan ve Mart ayında doğanlar, doğum günlerini birlikte kutladılar. Belediyenin “Biriz” ekibi tarafından organize edilen mart ayında dünyaya gelen 120 personelin doğum günü kutlamasına Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut da katıldı. Personel ile birlikte pasta kesip doğum günlerini kutlayan Başkan Vekili Bulut, “Hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve uzun ömürler dilerim. İzmit Belediyesi mutlu ve büyük bir ailedir. Sevincimizi de üzüntümüzü de birlikte paylaşıyoruz. Bu etkinlikleri, aramızdaki dostluk ve dayanışmanın gelişmesi bakımında önemli olarak görüyoruz” dedi.