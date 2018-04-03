Rektör Hülagü: Hiçbir başarı tesadüf değildir

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kocaeli Şubesi tarafından düzenlenen ‘Genç Yönetici Okulu’ programında gençler ile bir araya geldi. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Vali Hüseyin Aksoy, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın yanı sıra çok sayıda öğrencinin ve davetlinin katıldığı söyleşide Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün, "Yaratıcı Beyin ve Liderlik" başlığı altında yaptığı konuşma öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. "Ekonomi" başlığı altında sunum yapan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, konuşmasına, "Gençlerle buluşmak bizi her zaman zinde tutuyor" dedi. Işık, konuşmasında teknoloji çağı ve kodlamanın önemine de vurgu yaparak gençlere mesleki yeterlilik konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

“Hiçbir Başarı Tesadüf Değildir”

Öğrencilerle sıcak bir sohbet gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Hülagü ise gençlere çeşitli tavsiyelerde bulunarak, öğrencilerden gelen soruları içtenlikle yanıtladı. Yaratıcılığın doğası hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Hülagü, "Bilim ileriye gittikçe insanın mükemmeliyeti de ortaya çıkıyor. İnsan, düşünen ve karar veren, yaratılanların en özeli olan varlıktır. Herkes, bu özellikleri kullanarak içinde bir yaratıcılık olduğunu bilmelidir. Allah, insanları yaratırken hiç kuşkusuz eşit davranmıştır. Önemli olan insanların gelişiminde çevresel etkilerin nasıl sonuçlar doğurduğudur. Bu anlamda her insan mutlaka bir ihtisas alanı seçmelidir. Bu ihtisas yolunda ilerlerken mutlaka disiplinli çalışmalıdır. Çünkü hiçbir başarı tesadüf değildir." dedi.