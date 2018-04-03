44 bin TL çalan 6 kişi Kocaeli’de yakalandı

Edinilen bilgilere göre 1 Mart’ta Gebze İstasyon Mahallesi 1456. Sokak’ta bulun bir iş yerinden 35 bin TL değerinde 10 adet jeneratör ve 2 Mart akşamı ise Derince’deki bir inşaattan 9 bin 600 TL değerinde inşaat malzemesi çalındı. Müştekilerin haber vermesi üzerine polis ekipleri teknik ve fizik takip başlattı.
GEBZE'DE OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren Y.T.(33), B.T.(25), E.U. (32), M.T.(26), M.Y.(26) ve H.T.(18) isimli şahısların Gebze’de oldukları tespit etti. Polis ekiplerinin operasyonu esnasında kaçma girişiminde bulunan ve bir ekip otosuna çarparak zarar veren 6 şahıs, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıslardan H.T.’nin hırsızlık suçundan aramasının olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 6 kişi, sabah saatlerinde ardından adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz