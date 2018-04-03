Canan Karatay Gebze’ye geliyor

Gebze Belediyesi Nisan ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Canan Karatay 11 Nisan Salı günü saat 15.00’da Gebzelilerle bir araya gelecek. Karatay Gebzelilere sağlıklı beslenmenin sırlarını anlatacak. Karatay hoca sağlıklı beslenmeye yönelik altın değerinde bilgileri Gebzelilerle paylaşacak.

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Zengin içeriği ile Gebzelileri kültür ve sanata doyuracak olan Gebze Belediyesi Kültür-sanat etkinlikleri kapsamında 4 Nisan Çarşamba günü ise Erzurum Şehir Tiyatrosu ‘Tek Köyüm Muhtarı’ isimli komedi türündeki tiyatro gösterisini sergileyecek. 6 Nisan Cuma günü Tülay Gökçimen Moderatörlüğünde ‘İslam Coğrafyasının Güçlü Kadınları’ konulu seminer düzenlenecek. İki programda Gebze kültür merkezinde saat 19.45’de başlayacak.