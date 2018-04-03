Küçükkaya: Biz tesise karşı değiliz

Toplantıda konuşan ve bir arada ÇED heyetinin bulunduğu masanın önüne kadar gelen CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, kentte bir atık yakma tesisinin yapılmasına karşı olmadıklarını söyledi. Küçükkaya, “Biz katı atık yakma tesisi yapılmasın demiyoruz. Tepkimiz tesisin kurulmak istendiği yerle ilgili. Herkes söz hakkını kullansın. Bu tesisin yapılacağı yere halk ve akademik odalar karar verir” dedi.