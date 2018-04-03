Toplantıda konuşan ve bir arada ÇED heyetinin bulunduğu masanın önüne kadar gelen CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, kentte bir atık yakma tesisinin yapılmasına karşı olmadıklarını söyledi. Küçükkaya, “Biz katı atık yakma tesisi yapılmasın demiyoruz. Tepkimiz tesisin kurulmak istendiği yerle ilgili. Herkes söz hakkını kullansın. Bu tesisin yapılacağı yere halk ve akademik odalar karar verir” dedi.
Bugün 16:15 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:19 TSİ )
Küçükkaya: Biz tesise karşı değiliz
Umuttepe’ye yapılmasına karar verilen çöp fabrikası ile ilgili ÇED toplantısı dün gerçekleştirildi. Gergin geçen toplantı için salona gelen vatandaşlar, içeri alınmak istenmedi. Çünkü Büyükşehir Belediyesi tepkiyi dindirmek için salonu personeli ile doldurmuştu.
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Bugün 16:15 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz