Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Atatürk Caddesi Öksüz Sokak'taki atıl haldeki tek katlı bir evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Ahşap evi alevler sararken, yanındaki3 katlı binada yaşayanlar önlem amacıyla evlerini boşalttı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken,yanındakibinanın bazı dairelerinin pencere doğramaları ve duvarları zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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Darıca'da ahşap evde korkutan yangın!
Darıca'da atıl haldeki ahşap evde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Bitişikteki bina tahliye edilirken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
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