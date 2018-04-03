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Av tüfeği ile pasajda ateş etti!

İzmit’te, Yenituran Anaokulu karşısında yer alan bir pasaja elinde av tüfeği ile giren ve ateş ettiği iddia edilen şahıs polisi alarma geçirdi.

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İzmit’te, Yenituran Anaokulu karşısında yer alan bir pasaja elinde av tüfeği ile giren ve ateş ettiği iddia edilen şahıs polisi alarma geçirdi. Alınan bilgi ve iddialara göre, saat 15.30 sıralarında bir kişi elinde av tüfeği ile pasaja girdi. Bu durumu gören vatandaşlar polise ihbarda bulundular. Polis verilen adrese giderken pasaj içinden ateş sesi geldiği söylendi. Pasaja giden polis şahsı yakalarken, av tüfeğini aramaya başladı. Şahsın ateş ettikten sonra tüfeği sakladığı ve daha sonra dışarı çıktığı iddia ediliyor.

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