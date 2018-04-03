Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu İstanbul istikameti Yarımca mevkisinde Ünal Tilki idaresindeki 41 KH 006 plakalı otomobil, bariyere çarptı. Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Körfez'de otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı
Körfez ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz