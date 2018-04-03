Körfez'de otomobil bariyere çarptı: 1 yaralı

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Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu İstanbul istikameti Yarımca mevkisinde Ünal Tilki idaresindeki 41 KH 006 plakalı otomobil, bariyere çarptı. Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.