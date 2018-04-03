Necmi Bulut'tan zafer açıklaması

Kocaeli Ticaret Odası komite seçimleri bugün yapıldı. Başkanlık için mevcut başkan Necmi Bulut ile Erdoğan Yılmaz yarıştı. 10’ncu komitede yer alan Erdoğan Yılmaz, seçimi 195’e 39 kaybedince gruptan çıkamadı. Böylece Necmi Bulut’un seçimi kazanması kesinleşti. Seçimden sonra Bulut, tebrikleri kabul etti. Bulut gazetecilere yaptığı kısa basın açıklamasında "Ekip halinde KOTO Senin dedik. KOTO’nun kendilerine ait olduğunu gösterdiler. 21-1 olduğunu gösterdiler. 4 yılda dolu dolu hizmet edeceğiz. Bu süreçte ekiplerime teşekkür ediyorum. Ticaret erbabını yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.