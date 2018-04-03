Kocaeli Ticaret Odası komite seçimleri bugün yapıldı. Başkanlık için mevcut başkan Necmi Bulut ile Erdoğan Yılmaz yarıştı. 10’ncu komitede yer alan Erdoğan Yılmaz, seçimi 195’e 39 kaybedince gruptan çıkamadı. Böylece Necmi Bulut’un seçimi kazanması kesinleşti. Seçimden sonra Bulut, tebrikleri kabul etti. Bulut gazetecilere yaptığı kısa basın açıklamasında "Ekip halinde KOTO Senin dedik. KOTO’nun kendilerine ait olduğunu gösterdiler. 21-1 olduğunu gösterdiler. 4 yılda dolu dolu hizmet edeceğiz. Bu süreçte ekiplerime teşekkür ediyorum. Ticaret erbabını yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.
Bugün 17:43 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 18:19 TSİ )
Necmi Bulut'tan zafer açıklaması
Kocaeli Ticaret Odası komite seçimleri bugün yapıldı. Erdoğan Yılmaz ile Necmi Bulut'un başkanlık için yarıştığı kongrede Yılmaz'ın komitesi gruptan çıkamadı. Böylece Necmi Bulut’un seçimi kazanması kesinleşti.
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Bugün 17:43 TSİ - Ekonomi
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz