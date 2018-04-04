Otomobil, TIR ile bariyer arasına sıkıştı

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Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Mimar Sinan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Berat Çağıl idaresindeki 29 AN 093 plakalı otomobil hatalı sollama yaparak önünde ilerleyen Niyazi Engin Gürel idaresindeki 41 YY 189 plakalı TIR'ı sağ taraftan geçmeye çalıştı. Otomobil yolun daralması sebebiyle duramayarak TIR ile bariyer arasına sıkışarak yaklaşık 20 metre sürüklendi. 112 Acil ekibi yaralanan Berat Çağıl'a ilk müdahalede bulundu. İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikametinde trafik kısa bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.