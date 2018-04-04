Körfez'de bir düğün salonundan yapılan hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Yeniyalı Mahallesi'ndeki düğün salonunu açan iş yeri sahibi H.K, içeri girdiğinde kantin bölümündeki oyun makineleri ve kasadaki bozuk paraların çalındığını fark etti. Güvenlik kameralarını incelediğinde bir hırsızın paraları çaldığını tespit eden H.K, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Düğün salonunun kantin bölümündeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının önce kamerayı örtüyle karartmaya çalıştığı, başaramayınca da kendi üzerini örttüğü ve içeride emekleyerek gezdiği görülüyor.
Bugün 09:27 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:28 TSİ )
Düğün salonunda hırsızlık
Kamera kayıtlarında, iş yerine giren zanlının güvenlik kamerasını örtüyle karartmaya çalıştığı, başaramayınca kendi üzerine örttüğü görülüyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz