Alınan bilgiye göre, Tepecik köyünde yaşayan Nuri Ocakverdi (52), komşusu Ömer Durmaz'ın (32) ahırına gitti. Burada, ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ocakverdi, üzerindeki tabancayla komşusu Durmaz'a ateş etti. Komşusunun öldüğünü düşünen Ocakverdi ahırın dışına çıkıp intihar etti. Yaralı Durmaz ise vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Ocakverdi'nin cesedi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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Komşusunu vurup intihar etti
Dilovası'nda bir kişi tartıştığı komşusunu tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz