İzmit'te bisiklet girmeyen ev kalmayacak

Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve 28 Haziran Ortaokulunda 120 öğrenciye İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğanın da katıldığı törenle bisikletleri teslim edildi. 28 Haziran Ortaokulu bahçesindeki bisiklet dağıtım törenine Başkan Doğanın yanı sıra İzmit Belediye Meclis üyesi Canan Soylu Ak Parti ilçe yöneticisi Cemil Karaca okul müdürleri öğretmenler öğrenciler ile veliler katıldı. 28 Haziran Ortaokulu Müdürü Murat Duyaroğlu yaptığı konuşmada Başkan Doğana eğitime verdiği katkılar için teşekkür etti.

EN GÜZEL İŞLERDEN BİRİ

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da konuşmasında bisiklet dağıtımları 9 yıldır bizim yaptığımız en güzel işlerden birisidir. Herkesin yüzünü güldüren bir proje. Avrupa ve Türkiyede aynı anda bu kadar çok kişiye bisiklet dağıtıldığı yok. Her zaman ilkleri yapan bir belediyeyiz. Bisiklet projemiz de örnek oldu. Projedeki hedefimiz bir yandan çocuklarımızın bisikletle buluşmaları ama bir o kadar da her eve bisiklet girmesini sağlamaktır. Şimdiye kadar 70 bin bisiklet dağıttık.

TÜRKİYENİN EN ŞANSLI ÇOCUKLARI

Hedefimiz İzmitte bisiklet girmeyen tek ev bırakmamaktır. Bisikletleri sadece çocuklar için değil evdeki anne baba abi abla da kullansın istiyoruz. Bizim çektiğimiz sıkıntıları yoklukları çocuklarımız görmesin çekmesin istiyoruz. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Sadece bisiklet dağıtmakla kalmıyor öğrencilere basketbol topu da veriyoruz. Çocuklarımız bir yandan derslerine çalışırken bir yandan da bisiklet kullanarak spor yaparak bedensel ve ruhsal sağlıklarını da sürdürsünler. Çocuklarımız için öylesine çok projeler yapıyoruz ki Türkiyenin en şanslı çocukları bizim şehrimizde dersek yanlış olmaz. Türkiyeye model olacak projeler yapmaya devam edeceğiz. Dünden daha iyiyiz yarın daha iyi olacağız.

DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Yan yatarak değil çok çalışarak hizmete devam edeceğiz. Çok çalışmaktan insana hiçbir zarar gelmez. Yeter ki gönülden çalışalım. Kuruşunuzu ziyan etmiyoruz. Şehrin menfaatlerini asla kimseye heba etmiyoruz. Ayrı gayrı yok hepimiz bu şehrin bu memleketin insanlarıyız. Birlikte İzmitiz birlikte Türkiyeyiz. İki yüzlü Avrupa ve arkamızdan vuran Amerika yine birleşmişler. Ama aslanlar gibi gidiyoruz. Allah Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğana ordumuza askerimize güç kuvvet versin. Bize düşen daha çok çalışmak birbirimize daha çok sarılmaktır şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri teslim edildi.