Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:05 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:07 TSİ )

Mehmet Yaşar KOTO'da meclis üyesi seçildi

Kocaeli Ticaret Odası’nda dün gerçekleştirilen oda seçimlerinde 17. Meslek Komitesinden aday olan MRY Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yaşar, meclis üyeliğine seçildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifler Birliği adına 17. Meslek Komitesinden KOTO Meclis üyesi seçilen Mehmet Yaşar yaptığı açıklamalarda birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Kendilerine oy verenlere de vermeyenlere teşekkür eden Yaşar, herkesin temsilcisi olacaklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: ‘’ Herkese teşekkür ederim. Bizler ayrım yapmadan herkesin komitesi olacağız. Amacımız derinleşmiş sorunlarımızı çözmek. Seçimden önce dediğimiz gibi önceliğimiz ÖTV ve KDV indirimi konusunda gerekli çalışmalarımızı süratle gerçekleştirmek. Bu şekilde rekabet gücümüzü artırarak vatandaşımıza çok daha kaliteli hizmetler sunacağız. Başka sorunlarımızın da olduğunun farkındayız. Bütün bunlar için ciddi çalışmalar yapıp ekip olarak yeni projeler üreteceğiz. Gereken özveriyi gösterip İcraatçı ve örnek bir komite olmak amacındayız. İnşallah üyelerimizin de desteği ile bütün bunları başaracağız.’’dedi.

Mehmet Yaşar Kimdir?

KOTO Meclis üyeliğine seçilen Mehmet Yaşar, Değirmendere Otobüsçüler Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığının yanı sıra MRY Grup Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütüyor. Spora olan düşkünlüğü ile bilinen genç iş adamı ayrıca Gölcükspor Mali Asbaşkanı olarak görev yapıyor.

Bugün 10:05 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Büyükşehir'den SKANDAL! mask
Büyükşehir'den SKANDAL!
Gölcüklü esnaf yolda yürürken fenalaştı, hastanede öldü mask
Gölcüklü esnaf yolda yürürken fenalaştı, hastanede öldü
Down sendromlu çocuğunu aldırmak isteyen kadın hayatını kaybetti mask
Down sendromlu çocuğunu aldırmak isteyen kadın hayatını kaybetti
28 yaşındaki Bayram kalbine yenildi mask
28 yaşındaki Bayram kalbine yenildi
O belediye başkan yardımcısı görevden alındı! mask
O belediye başkan yardımcısı görevden alındı!
Vatandaşları kapıda beklettiler! mask
Vatandaşları kapıda beklettiler!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın! mask
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın!
Mezarlıkta şok intihar! mask
Mezarlıkta şok intihar!
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı! mask
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı!
Sinan Saral'ın iş yerleri kurşunlandı! mask
Sinan Saral'ın iş yerleri kurşunlandı!
Büyükşehir'den SKANDAL! mask
Büyükşehir'den SKANDAL!
Körfez’de öğrenciye darp iddiası! mask
Körfez’de öğrenciye darp iddiası!

GALERİ

KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan mask
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler! mask
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler!
KOTO'da komiteler belli oldu! mask
KOTO'da komiteler belli oldu!
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı mask
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı
Çevik kuvvet salona girdi! mask
Çevik kuvvet salona girdi!
Merakı ölümüne sebep oluyordu! mask
Merakı ölümüne sebep oluyordu!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL