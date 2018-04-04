Mehmet Yaşar KOTO'da meclis üyesi seçildi

Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Kooperatifler Birliği adına 17. Meslek Komitesinden KOTO Meclis üyesi seçilen Mehmet Yaşar yaptığı açıklamalarda birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Kendilerine oy verenlere de vermeyenlere teşekkür eden Yaşar, herkesin temsilcisi olacaklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: ‘’ Herkese teşekkür ederim. Bizler ayrım yapmadan herkesin komitesi olacağız. Amacımız derinleşmiş sorunlarımızı çözmek. Seçimden önce dediğimiz gibi önceliğimiz ÖTV ve KDV indirimi konusunda gerekli çalışmalarımızı süratle gerçekleştirmek. Bu şekilde rekabet gücümüzü artırarak vatandaşımıza çok daha kaliteli hizmetler sunacağız. Başka sorunlarımızın da olduğunun farkındayız. Bütün bunlar için ciddi çalışmalar yapıp ekip olarak yeni projeler üreteceğiz. Gereken özveriyi gösterip İcraatçı ve örnek bir komite olmak amacındayız. İnşallah üyelerimizin de desteği ile bütün bunları başaracağız.’’dedi.

Mehmet Yaşar Kimdir?

KOTO Meclis üyeliğine seçilen Mehmet Yaşar, Değirmendere Otobüsçüler Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığının yanı sıra MRY Grup Yönetim Kurulu Başkanlığını da yürütüyor. Spora olan düşkünlüğü ile bilinen genç iş adamı ayrıca Gölcükspor Mali Asbaşkanı olarak görev yapıyor.