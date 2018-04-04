CHP Derince İlçe Başkanı ve Derince Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Nihat Değer, bugün saat 13.30’da Derince
Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut hakkında Çenesuyu ve çevresindeki arazilerin satışı ile ilgili suç duyurusunda bulunacak. Kocaeli Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda olacak Değer'i CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, il ve ilçe yöneticileri de yalnız bırakmayacak.
Bugün 10:46 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:28 TSİ )
Belediye başkanı hakkında suç duyurusu
CHP Derince İlçe Başkanı ve Derince Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Nihat Değer, bugün saat 13.30’da Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut hakkında suç duyurusunda bulunacak
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CHP Derince İlçe Başkanı ve Derince Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Nihat Değer, bugün saat 13.30’da Derince
Bugün 10:46 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz