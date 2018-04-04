Belediye başkanı hakkında suç duyurusu

CHP Derince İlçe Başkanı ve Derince Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Nihat Değer, bugün saat 13.30’da Derince

Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut hakkında Çenesuyu ve çevresindeki arazilerin satışı ile ilgili suç duyurusunda bulunacak. Kocaeli Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda olacak Değer'i CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, il ve ilçe yöneticileri de yalnız bırakmayacak.