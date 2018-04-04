Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda seyirden yeni döndüğü belirlenen Astsubay Uğur Şeref Bozkurt beylik tabancası ile kafasına ateş ederek intihar etti. Astsubay Uğur Şeref Bozkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Bugün 11:14 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 12:24 TSİ )
Astsubay intihar etti
Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir astsubay beylik tabancası ile intihar etti.
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Bugün 11:14 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz