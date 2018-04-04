Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:14 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 12:24 TSİ )

Astsubay intihar etti

Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir astsubay beylik tabancası ile intihar etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda seyirden yeni döndüğü belirlenen Astsubay Uğur Şeref Bozkurt beylik tabancası ile kafasına ateş ederek intihar etti. Astsubay Uğur Şeref Bozkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bugün 11:14 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Bahis çetesine 'Ofsayt' operasyonu: 67 gözaltı mask
Bahis çetesine 'Ofsayt' operasyonu: 67 gözaltı
Otomobil ters yöne girip TIR ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil ters yöne girip TIR ile çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
22 yaşındaki genci vurdular! mask
22 yaşındaki genci vurdular!
Düğün salonunda hırsızlık mask
Düğün salonunda hırsızlık
Mezarlıkta şok intihar! mask
Mezarlıkta şok intihar!
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı! mask
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın! mask
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın!
Mezarlıkta şok intihar! mask
Mezarlıkta şok intihar!
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı! mask
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı!
Sinan Saral'ın iş yerleri kurşunlandı! mask
Sinan Saral'ın iş yerleri kurşunlandı!
Büyükşehir'den SKANDAL! mask
Büyükşehir'den SKANDAL!
Körfez’de öğrenciye darp iddiası! mask
Körfez’de öğrenciye darp iddiası!

GALERİ

KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan mask
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler! mask
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler!
KOTO'da komiteler belli oldu! mask
KOTO'da komiteler belli oldu!
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı mask
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı
Çevik kuvvet salona girdi! mask
Çevik kuvvet salona girdi!
Merakı ölümüne sebep oluyordu! mask
Merakı ölümüne sebep oluyordu!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL