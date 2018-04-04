Akademik Odalar Birliği Umuttepe’de ki o alanı gezecek

Akademik Odalar Birliği 7 Nisan 2 Cumartesi saat 11.00'da Perşembe Pazarı Alanında buluştuktan sonra basın mensuplarıyla birlikte Kati Atik Yakma Tesisi’nin düşünüldüğü alanı gezecek. Kalabalık bir grup ile birlikte bu alanı ziyaret edecek olan Akademik Odalar aynı zamanda bölgenin coğrafi ve ekolojik yapısıyla alakalı da gazetecileri bilgilendirecek.