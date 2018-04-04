Akademik Odalar Birliği 7 Nisan 2 Cumartesi saat 11.00'da Perşembe Pazarı Alanında buluştuktan sonra basın mensuplarıyla birlikte Kati Atik Yakma Tesisi’nin düşünüldüğü alanı gezecek. Kalabalık bir grup ile birlikte bu alanı ziyaret edecek olan Akademik Odalar aynı zamanda bölgenin coğrafi ve ekolojik yapısıyla alakalı da gazetecileri bilgilendirecek.
Dün 11:25 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:40 TSİ )
Akademik Odalar Birliği Umuttepe’deki o alanı gezecek
3 Nisan’da ki olaylı ÇED toplantısı sonrası Akademik odalar Birliği, yapımı düşünülen çöp fabrikasının arazisini gezecek. Umuttepe’deki ormanlık alana gidecek olan heyet burada incelemelerde bulunacak.
Büyütmek için resme tıklayın
Dün 11:25 TSİ - Gündem
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz