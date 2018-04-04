Tekel bayiler bir günlük kepenk kapatacak

Türkiye Tekel Bayileri Platformu saat 22.00'dan sonra alkol satış yasağını protesto etmek için 26 Nisan Perşembe günü kepenk kapatmaya hazırlanıyor. Twitter hesapları üzerinden 10 maddelik bir duyuru yayımlayan bayiler cezaların da ağır olduğuna vurgu yaparak itirazlarını dile getiriyor.

ALKOL YASAKLARI NELERDİR?

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununda Öngörülen İdari Para Cezaları ve Diğer İdari Yaptırımlar kanununun 7'inci maddesinin 1'inci bendinin e fıkrasına göre alkollü içeceklerin Türkiye'de otomat makinelerinde satılması yasak. Alkollü içkiler basın yayın yoluyla tüketiciye satılamaz. Alkollü içkiler saat 22:00-06:00 saatleri arasında perakende satışının yapılması yasak. Bu yasaya aykırı hareketler çerçevesinde 36 bin 758 TL ile 183 bin 817 TL arası para cezası kesiliyor.