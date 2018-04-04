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Tahsin Tarhan'dan hodri meydan

Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf TekininBakanlık olarak FETÖ ve benzeri unsurların tamamı...

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Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf TekininBakanlık olarak FETÖ ve benzeri unsurların tamamını sistemin dışına çıkardıklarını iddia ederek Şu anda FETÖ ile mücadele Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde nihayete ermiştir söylemi üzerine TBMM Başkanlığına Araştırma Önergesi sunarak "Hodri Meydan. Gelin araştıralım var mı yok mu herkes bilsin" dedi.

EĞİTİM SİSTEMİNDE HALA FETÖ39NÜN GÖLGESİ VAR

Tahsin Tarhan Bakanlık Müsteşarı açıklama yaptı. Fetöyü Milli Eğitim Bakanlığından temizledik. Mücadele sona erdi dedi. Peki gerçekten temizleye bildiler mi Her gün Kamuoyuna yansıyan müfredatlailgili çarpık sistemle ilgili nasıl bir önlem alınacak Yıllarca öğrenci yurtlarından okullara bütün kadrolarına sızılmış bir Milli Eğitim Bakanlığı hangi çalışmaları gerçekleştirerek bu yapılanmayı bitirdi. Bitirdik diyerek algı yönetmeye mi çalışılıyor Genç nesillerin ve geleceğimizin yetişmesindeki en önemli kurum olan Milli Eğitim Bakanlığının derhal yeniden bir yapılanmaya gitmesi gerekmektedir dedi.

CEMAATLE MÜCADELE BİTTİYSE OHALİ KALDIRIN

Tahsin Tarhan Son dönemlerde çeşitli Bakanlıkların yetkililerinden cemaati temizledik cemaatle mücadele bitti gibi söylemleri hep birlikte duyuyoruz. Madem cemaatle mücadele bitti kaldırın o zaman OHAL zulmünü. Daha Fetö terör örgütünün hangi ayağının nerede olduğunu tespit edemeyenler bugün mücadele bitti temizledik diye açıklama yapıyorlar. Nerede bu fetönün siyasi ayağı Aynı menzile yürüyenler nerede dedi

FETÖNÜN YERİNE BAŞKA TARİKATLAR GELDİ

Tahsin Tarhan Maalesef iktidarın Devlet geleneğini sürdürebilecek donanımlı yetkili kadroları yok. Bu nedenle sürekli farklı farklı yapılanmalara Devletin en kritik noktaları teslim ediliyor. Eğitimden Polis Teşkilatından İstihbarattan Fetö temizlendi diye açıklamalar yapılıyor. Peki bunların yerine kimi alıyorsunuz. Kamuoyunun konuştuğu Menzil gibi Süleymancılar gibi farklı tarikatlara Devlet Kadrolarını teslim ediyorsanız sonuç yine aynı olacaktır. dedi

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