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Genç anne kansere yenik düştü

Gölcük'te ikamet eden Ali Acar'ın kızı Neslihan Acar Parlak 2 yıl önce yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü.

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Gölcük Değirmendere'de geniş bir kesim tarafından tanınan Ali Acar'ın kızı Neslihan Acar Parlak 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandı. İstanbul'da yaşayan genç kadının hastalığı ilerleyince durumu ağırlaştı. 3 çocuğu olan genç kadın hayatını kaybetti. Neslihan Acar Parlak'ın cenazesi bugün Değirmendere Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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