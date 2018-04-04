Gölcük Değirmendere'de geniş bir kesim tarafından tanınan Ali Acar'ın kızı Neslihan Acar Parlak 2 yıl önce kanser hastalığına yakalandı. İstanbul'da yaşayan genç kadının hastalığı ilerleyince durumu ağırlaştı. 3 çocuğu olan genç kadın hayatını kaybetti. Neslihan Acar Parlak'ın cenazesi bugün Değirmendere Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Bugün 11:56 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:52 TSİ )
Genç anne kansere yenik düştü
Gölcük'te ikamet eden Ali Acar'ın kızı Neslihan Acar Parlak 2 yıl önce yakalandığı kanser hastalığına yenik düştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz