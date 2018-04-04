Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Faruk Demirhan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi, Akçakoca Bey Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uz. Dr. Mustafa Çakır tarafından karşılanan Hülya Aksoy, bir süre merkezi gezerek, yetkililerden bilgi aldı ve tarama için gelen kadınlarla sohbet etti. KETEM’de; Türkiye Ulusal Kanser Tarama Programına göre, meme kanseri taraması için klinik meme muayenesi, 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir mamografi çekimi, rahim ağzı kanseri taraması için 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir pap smear ve HPV testi ücretsiz olarak yapıldığını Akçakoca Bey Sağlıklı Hayat Merkezi’nde ayrıca kadın üreme sağlığı, evlilik öncesi danışmanlık, obezite ve sağlıklı beslenme danışmanlığı, psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.
Bugün 12:03 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:04 TSİ )
Hülya Aksoy'dan KETEM'e ziyaret
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’un eşi Hülya Aksoy, 1-7 Nisan Kanser Haftası programı çerçevesinde , İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Akçakoca Bey Sağlıklı Hayat Merkezi’nde; meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanseri taramasını ücretsiz olarak vatandaşın hizmetine sunan Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)’i ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz