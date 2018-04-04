Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:06 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:08 TSİ )

Afrin’e yardım götüren TIR Valilik'ten uğurlandı

Afrin’de mücadele eden Mehmetçiklere yardım götüren malzeme yüklü tır, Kocaeli Valiliğinden yola çıktı.

mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’deki terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 57’inci gününde başarıya ulaştı. Mehmetçik operasyon sonunda Afrin kent merkezinde Türk bayrağını dalgalandırdı. Ancak operasyonun başarıya ulaşmasına rağmen ülkenin dört bir yanından verilen destek bitmedi.

Bu kapsamda Kocaeli’nde faaliyet gösteren STK ve şirketlerin girişimi ile hazırlanan, içerisinde Mehmetçiğin gündelik ihtiyaçlarını karşılayacağı malzemelerin bulunduğu tır Kocaeli Valiliğinde düzenlenen törenle yola çıktı. Törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Törende yaptığı konuşmasında yardım malzemelerinin bir araya getirilmesinde destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Türkiye Cumhuriyeti’nin sınır ötesinde Türkiye’yi tehdit eden terör odaklarına karşı yürüttüğü Afrin Operasyonu çerçevesinde orada kahramanca mücadele eden silahlı kuvvetlerimize, Mehmetçiğimize destek amacıyla, Kocaeli’nde iş dünyamız, sanayi odamız ve ticaret odalarımızın organizasyonunda ve kooperatiflerimizin de katkısında bir tır dolusu yardım malzemesi hazırlanarak bugün yola çıkarılacaktır. Kocaeli Valiliğimiz koordinasyonunda Hatay Valiliği aracılığıyla orda silahlı kuvvetlerimize, Mehmetçiğimize iletilmek üzere bugün itibariyle yola çıkacak” dedi.

Kocaeli halkının gösterdiği dayanışmaya dikkat çeken Vali Aksoy, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bu zor süreç içerisinde, vatandaşların dayanışma anlaşması içerisinde bir destek oluşturması oldukça önemli ve anlamlıdır. Burada özellikle vatandaşlarımızın dayanışmayı öne çıkaran bir anlayışla çalışma içerisinde yer alması takdire şayandır. Ben bu konuda katkılarını ortaya koyan Kocaeli halkına, odalarımıza ve kooperatiflerimize teşekkür ediyorum. Bu maddi ihtiyaçların karşılanmasının ötesinde dayanışma ruhunun gösterilmesi bakımından çok anlamlıdır. Bu yönüyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bu mücadelede görev yapan katkı sunan başta silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere polislerimize, korucularımıza teşekkürlerimizi şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından tır İl Müftüsü Yusuf Doğan’ın duası eşliğinde yola çıktı. Halil Çelik idaresinde yola çıkan 41 ST 104 plakalı yardım tırının içerisinde tıraş köpüğü, iç çamaşırı, bant, ıslak mendil, diş fırçası, diş macunu, t-shirt, çorap ve daha pek çok malzeme bulunuyor. Yardım malzemeleri Hatay Valiliği tarafından bölgede görev yapan Mehmetçiklere ulaştırılacak.

Bugün 12:06 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Mehmet Yaşar KOTO'da meclis üyesi seçildi mask
Mehmet Yaşar KOTO'da meclis üyesi seçildi
Büyükşehir'den SKANDAL! mask
Büyükşehir'den SKANDAL!
Dikkat! Halk otobüsü güzergahı değişti! mask
Dikkat! Halk otobüsü güzergahı değişti!
Akademik Odalar Birliği Umuttepe’de ki o alanı gezecek mask
Akademik Odalar Birliği Umuttepe’de ki o alanı gezecek
Baro eski başkanı Tacettin Değer son yolcuğuna uğurlandı mask
Baro eski başkanı Tacettin Değer son yolcuğuna uğurlandı
Toker: Rahmetli dedem olsa tavrım değişmez! mask
Toker: Rahmetli dedem olsa tavrım değişmez!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın! mask
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın!
Mezarlıkta şok intihar! mask
Mezarlıkta şok intihar!
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı! mask
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı!
Sinan Saral'ın iş yerleri kurşunlandı! mask
Sinan Saral'ın iş yerleri kurşunlandı!
Büyükşehir'den SKANDAL! mask
Büyükşehir'den SKANDAL!
Körfez’de öğrenciye darp iddiası! mask
Körfez’de öğrenciye darp iddiası!

GALERİ

KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan mask
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler! mask
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler!
KOTO'da komiteler belli oldu! mask
KOTO'da komiteler belli oldu!
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı mask
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı
Çevik kuvvet salona girdi! mask
Çevik kuvvet salona girdi!
Merakı ölümüne sebep oluyordu! mask
Merakı ölümüne sebep oluyordu!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL