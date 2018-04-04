Afrin’e yardım götüren TIR Valilik'ten uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’deki terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 57’inci gününde başarıya ulaştı. Mehmetçik operasyon sonunda Afrin kent merkezinde Türk bayrağını dalgalandırdı. Ancak operasyonun başarıya ulaşmasına rağmen ülkenin dört bir yanından verilen destek bitmedi.

Bu kapsamda Kocaeli’nde faaliyet gösteren STK ve şirketlerin girişimi ile hazırlanan, içerisinde Mehmetçiğin gündelik ihtiyaçlarını karşılayacağı malzemelerin bulunduğu tır Kocaeli Valiliğinde düzenlenen törenle yola çıktı. Törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Törende yaptığı konuşmasında yardım malzemelerinin bir araya getirilmesinde destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Türkiye Cumhuriyeti’nin sınır ötesinde Türkiye’yi tehdit eden terör odaklarına karşı yürüttüğü Afrin Operasyonu çerçevesinde orada kahramanca mücadele eden silahlı kuvvetlerimize, Mehmetçiğimize destek amacıyla, Kocaeli’nde iş dünyamız, sanayi odamız ve ticaret odalarımızın organizasyonunda ve kooperatiflerimizin de katkısında bir tır dolusu yardım malzemesi hazırlanarak bugün yola çıkarılacaktır. Kocaeli Valiliğimiz koordinasyonunda Hatay Valiliği aracılığıyla orda silahlı kuvvetlerimize, Mehmetçiğimize iletilmek üzere bugün itibariyle yola çıkacak” dedi.

Kocaeli halkının gösterdiği dayanışmaya dikkat çeken Vali Aksoy, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bu zor süreç içerisinde, vatandaşların dayanışma anlaşması içerisinde bir destek oluşturması oldukça önemli ve anlamlıdır. Burada özellikle vatandaşlarımızın dayanışmayı öne çıkaran bir anlayışla çalışma içerisinde yer alması takdire şayandır. Ben bu konuda katkılarını ortaya koyan Kocaeli halkına, odalarımıza ve kooperatiflerimize teşekkür ediyorum. Bu maddi ihtiyaçların karşılanmasının ötesinde dayanışma ruhunun gösterilmesi bakımından çok anlamlıdır. Bu yönüyle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Bu mücadelede görev yapan katkı sunan başta silahlı kuvvetlerimiz olmak üzere polislerimize, korucularımıza teşekkürlerimizi şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından tır İl Müftüsü Yusuf Doğan’ın duası eşliğinde yola çıktı. Halil Çelik idaresinde yola çıkan 41 ST 104 plakalı yardım tırının içerisinde tıraş köpüğü, iç çamaşırı, bant, ıslak mendil, diş fırçası, diş macunu, t-shirt, çorap ve daha pek çok malzeme bulunuyor. Yardım malzemeleri Hatay Valiliği tarafından bölgede görev yapan Mehmetçiklere ulaştırılacak.