Üzülmez sevinçlere ortak oldu

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepeli hemşerilerinin ve dostlarının mutluluklarına ortak oldu. Üzülmez, Emekevler Mahallesi sakinlerinden Soner Turhan ile Gülcan Kahraman çiftinin Kartepe Düğün Salonu’nda düzenlenen nikah törenlerine katılarak genç çifti tebrik etti. Yeni evlenen genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Üzülmez hediyesini verdi.
MESUT İLE KÜBRA
Üzülmez, İzmit'in eski ve sevilen esnaflarından Arzum Pastanelerinin sahibi Selamet Uzun'un oğlu Mesut Uzun ile Kübra Kaplan'ın Fuar içi Ayışığı Derneği’nde düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Üzülmez hediyesini verdi.
HARUN İLE ARZU
Sarımeşe Mahallesi sakinlerinden Necmettin Yorulmaz'ın oğlu Harun Yorulmaz ile Arzu Yorulmaz'ın Ataevler Kültür Merkezi’nde düzenlenen düğün cemiyetine Başkan Üzülmez de katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Üzülmez, çifte hediyesini verdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz