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Üzülmez sevinçlere ortak oldu

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ilçede yeni evlenen genç çiftlerin cemiyetlerine katılarak onların mutluluklarına ortak oldu

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Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepeli hemşerilerinin ve dostlarının mutluluklarına ortak oldu. Üzülmez, Emekevler Mahallesi sakinlerinden Soner Turhan ile Gülcan Kahraman çiftinin Kartepe Düğün Salonu’nda düzenlenen nikah törenlerine katılarak genç çifti tebrik etti. Yeni evlenen genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Başkan Üzülmez hediyesini verdi.

MESUT İLE KÜBRA

Üzülmez, İzmit'in eski ve sevilen esnaflarından Arzum Pastanelerinin sahibi Selamet Uzun'un oğlu Mesut Uzun ile Kübra Kaplan'ın Fuar içi Ayışığı Derneği’nde düğün cemiyetine katıldı. Genç çifti tebrik eden Başkan Üzülmez hediyesini verdi.

HARUN İLE ARZU

Sarımeşe Mahallesi sakinlerinden Necmettin Yorulmaz'ın oğlu Harun Yorulmaz ile Arzu Yorulmaz'ın Ataevler Kültür Merkezi’nde düzenlenen düğün cemiyetine Başkan Üzülmez de katıldı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Üzülmez, çifte hediyesini verdi

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