KOTO’da seçim sonuçları askıya çıktı

Mevcut Başkan Necmi Bulut’un desteklediği mavi listenin açık ara kazandığı Kocaeli Ticaret Odası Komite seçimlerinde sonuçlar oda binasında askıya çıkarıldı. 6 bin 889 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde 4 bin 30 üye sandık başına giderek oy kullandı.

Mevcut Başkan Necmi Bulut’un mavi listesiyle başkan adayı Erdoğan Yılmaz’ın yeşil listesinin yarıştığı Kocaeli Ticaret Odası Komite seçimlerinde Necmi Bulut’un desteklediği mavi liste 22 komiteden 21’ini kazanarak başkanlık seçimi için anahtarı eline aldı. Yeşil listeyi destekleyen Erdoğan Yılmaz ise hiçbir komiteyi kazanamayarak başkanlık seçimlerine erkenden veda etti. Önceki gün gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarını oda binasında askıya çıktı. Bir gün boyunca askıda duracak olan listelere göre üyelerin itiraz hakkı bulunuyor.

OY KULLANMA ORANI %59

Geçen dönemdeki 2013 yılı KOTO seçimlerinde 8 bin 600 üyeden 5 bin 815’i sandık başına gidip oy kullanırken oy kullanma yüzdesi %68 olarak rakamlara yansıdı. Bu dönemki seçimlerde ise 6 bin 889 oy kullanma hakkı bulunan üyeden 4 bin 30’u sandık başına giderek oyunu kullanırken oy kullanma yüzdesi ise %59 olarak rakamlara yansıdı. Bu rakamlara göre 2013 yılında seçimlere göre oy kullanma yüzde 9 puan geride seyretti.

YÖNETİM 8 NİSAN’DA MECLİS BAŞKANI 25 NİSAN’DA BELLİ OLACAK

Komite seçimlerinin ardından seçim süreci devam eden Kocaeli Ticaret Odası’nda 8 Nisan’da tekrar sandık başına gidilecek. 8 Nisan’nda ki seçimlerin ardından 10 kişiden oluşan yönetim kurulu ve odanın başkanın belli olacak. Meclis başkanlığı seçimi ise yönetim belirlendikten sonraki ilk meclis toplantısının olduğu 25 Nisan’da günü belirlenecek ve Kocaeli Ticaret Odası’nda seçim süreci son bulacak