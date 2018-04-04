Kocaeli İl Çevre Müdürlüğü 3 Nisan Salı günü yapılan olaylı ÇED toplantısı sonrası rapor çevre il müdürlüğünde hazırlanmaya başladı. Rapor tamamlandığında bakanlığa gönderilecek. İtiraz gelmesi durumunda da çevre il müdürlüğü gelen itirazları da bakanlığa ileterek nihai kararı bekleyecek.
Bugün 12:48 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:56 TSİ )
İl Çevre Müdürlüğü raporu bakanlığa gönderecek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Umuttepe’de yapılması planlanan çöp fabrikasıyla ilgili 3’nisan’da yapılan ÇED toplantısının raporu il çevre müdürlüğü tarafından hazırlanıyor. Rapor hazırlandıktan sonra ise ilgili bakanlığa iletilecek
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 12:48 TSİ - Gündem
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz