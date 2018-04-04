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İl Çevre Müdürlüğü raporu bakanlığa gönderecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Umuttepe’de yapılması planlanan çöp fabrikasıyla ilgili 3’nisan’da yapılan ÇED toplantısının raporu il çevre müdürlüğü tarafından hazırlanıyor. Rapor hazırlandıktan sonra ise ilgili bakanlığa iletilecek