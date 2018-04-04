Bilim Merkezi’nde, bilim temalı doğum günü etkinliği yapıldı. 14- 25 Mart tarihleri arasında doğan 7-12 yaş arasındaki 40 çocuğun aileleri ile birlikte katıldığı etkinlikte, atölye çalışmaları ve bilim gösterileri gerçekleştirildi. 14 Mart tarihinde doğan ünlü fizikçi Albert Einstein temalı doğum günü etkinliğinde, Einstein’ın çalışmalarına dayanan düzenekler çocuklara anlatıldı. Çeşitli atölye çalışmaları ve bilim şovlarının yapıldığı etkinliğe aileleri ile birlikte katılan çocuklar için doğum günü pastası kesildi.
Bugün 12:56 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 12:57 TSİ )
Bilim Merkezi’nde “Einstein” temalı doğum günü
Kocaeli Bilim Merkezi’nde yapılan bilim temalı doğum günü etkinliğinde çocuklar hem eğlenerek hemde öğrenek doğum günü kutladı.
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Bugün 12:56 TSİ İHA Kocaeli- Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz