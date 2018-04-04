Bilim Merkezi’nde “Einstein” temalı doğum günü

Bilim Merkezi’nde, bilim temalı doğum günü etkinliği yapıldı. 14- 25 Mart tarihleri arasında doğan 7-12 yaş arasındaki 40 çocuğun aileleri ile birlikte katıldığı etkinlikte, atölye çalışmaları ve bilim gösterileri gerçekleştirildi. 14 Mart tarihinde doğan ünlü fizikçi Albert Einstein temalı doğum günü etkinliğinde, Einstein’ın çalışmalarına dayanan düzenekler çocuklara anlatıldı. Çeşitli atölye çalışmaları ve bilim şovlarının yapıldığı etkinliğe aileleri ile birlikte katılan çocuklar için doğum günü pastası kesildi.