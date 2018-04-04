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Dumlupınar Denizaltısı'nın 81 şehidi anıldı

Dumlupınar Denizaltısı faciasında 7’si Subay, 35’i Astsubay ve 39 Er olmak üzere şehit olan toplam 81 denizaltıcı düzenlenen törenle anıldı.

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Dumlupınar Denizaltısı Şehitleri dün Gölcük Donanma Komutanlığı’nda bulunan Deniz Şehitleri Anıtı'nda anıldı. Törene Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Dumlupınar Şehitleri Aileleri, gaziler, emekli denizaltıcılar, bölgede görev yapan amiraller ve denizaltıcı personeli katıldı. Akdeniz'de icra edilen Blue Sea isimli NATO manevrasına iştirak sonrası Gölcük'e intikal eden Dumlupınar denizaltısı 4 Nisan 1953 gecesi saat 02.15'te, Çanakkale’den geçerken Nara Burnu'nda Naboland isimli İsveç şilebi ile çarpışmış, sancak başomuzluk civarından aldığı yara ile battı.

Tören düzenlendi

Milletçe ağladığımız bu elim faciada 7 Subay, 35 Astsubay ve 39 Er olmak üzere toplam 81 denizaltıcı şehit olmuştu. Çok sevdikleri denizin engin maviliklerine bir daha satha çıkmamak üzere son dalışını yapan Dumlupınar denizaltısının 81 kahraman denizaltıcısını anma töreni, Donanma Komutanlığı, Denizaltıcılar Birliği Derneği, Denizaltını Sevenler Sosyal ve Yardımlaşma Derneği ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği çelenklerinin Deniz Şehitleri Anıtına sunulmasıyla başladı.

Ölümsüz kahramanlardır

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşma yapan Dz. Alb. Mete Kavcı, “ 81 kahraman ülkemizin bağımsızlığı için şehit oldu. Vatan sevgimizin ölümsüz kahramanlarıdır. Onlar bizlere hepimize bu topraklarda ebediyen hür ve bağımsız yaşayabilmek için karada, denizde havada ve hatta denizin altında gerektiğinde canımızı seve seve vereceğimizi altın harflerle yazdılar. Ülke olarak her gün güçleniyorsak bunu şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzu asla unutmamalıyız” dedi.

Sonsuza kadar unutulmayacaklar

Şehit aileleri adına Şehit Telsiz Asb. Kd. Bçvş. Sait Yıldırım'ın kızı Prof. Dr. Berke İnel ise, “İçinde babamın da bulunduğu 81 yiğit denizcimizi yitirdiğimiz facia aslında 3. Trajediyi oluşturmaktadır. Mavi denizlerin sonsuz derinliklerinde sonsuz uykuya dalan bu insanlarımızı çelik iradeli leventler olarak tanımlamak herhalde abartı olmayacaktır. Emek sarf etmeyen hiç kimse emeğe bir anlam yükleyemez. Yaşanmış misyonların elbette bir karşılığı olacak. 81 denizaltının vatan sağ olsun dediği mesaj içimizi titretirken değil 65 yıl, sonsuza kadar unutulmayacaklardır” dedi.

Bugün 13:51 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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