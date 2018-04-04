Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesinde bulunan bir apartman inşaatında çalışan Suriyeli işçi Musab Salih, yük asansöründen malzeme indirdiği esnada elektrik akımına kapılarak yaralandı. İnşaata çalışan diğer işçilerin haber vermesi sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnşaatın merdivenlerinin bulunmaması nedeniyle olay yerine ulaşamayan sağlık ekipleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile işçi Musab Salih sedyeye konularak aşağıya indirildikten sonra ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Suriyeli işçi elektrik akımına kapıldı
Gölcük İhsaniye Çiftlik Mahallesinde bir apartman inşaatında çalışan Suriyeli işçi Musab Salih, elektrik akımına kapılarak yaralandı.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz