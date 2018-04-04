Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:07 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 14:10 TSİ )

Liseye Hazırlanan Öğrenciler Dikkat!

Özel Bilgili Kültür Okulları 2017-2018 Eğitim Öğretim yılındaki 2. bursluluk sınavını 8. Sınıf öğrencileri için yapmaya hazırlanıyor.14 Nisan’da yapıl...

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Özel Bilgili Kültür Okulları 2017-2018 Eğitim Öğretim yılındaki 2. bursluluk sınavını 8. Sınıf öğrencileri için yapmaya hazırlanıyor.14 Nisan’da yapılacak olan bursluluk sınavı, LGS’ye hazırlanan öğrenciler için prova niteliğinde olacak. Sınavda başarı gösteren öğrenciler ise %100 e varan bursluluk fırsatlarından yararlanabilecek. 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulu; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi’ni bünyesinde barındıran okulda her türlü sportif aktivitenin uygulanabileceği spor salonları, etkinlikler ve gösteriler için konferans salonu mevcut. Ayrıca çağın ihtiyaçlarını karşılayan her türlü teknolojik donanıma sahip okulda burslu okuma imkânını kaçırmamak için son başvuru tarihi ise 12 Nisan.

Kayıt Yaptırmayı Unutmayın

www.bilgilikulturokullari.com web sitesi üzerinden öğrencinin bilgilerini girerek ya da okulun 444 79 01 nolu telefonunu arayarak sınav başvurusu yapmayı unutmayın. Ayrıca, Karşıyaka Mahallesi Maket Sokak No:14 Başiskele adresinde bulunan okul kampüsünden hem okul hakkında detaylı bilgi alabilir hem de sınav kaydınızı oluşturabilirsiniz.

Bugün 14:07 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Büyük sınava bir gün kaldı! mask
Büyük sınava bir gün kaldı!
Nesibe Aydınlı olmak için 3000’e yakın öğrenci sınava girdi mask
Nesibe Aydınlı olmak için 3000’e yakın öğrenci sınava girdi
Bu üniversite kendi elektriğini kendi üretiyor mask
Bu üniversite kendi elektriğini kendi üretiyor
Rektör Hülagü: Hiçbir başarı tesadüf değildir mask
Rektör Hülagü: Hiçbir başarı tesadüf değildir
Eğitimde çıta en “Tepe”de mask
Eğitimde çıta en “Tepe”de
Körfez AKD öğretmenleri yaza merhaba dedi mask
Körfez AKD öğretmenleri yaza merhaba dedi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın! mask
Pazartesi borcunuzu sildirmeyi unutmayın!
Mezarlıkta şok intihar! mask
Mezarlıkta şok intihar!
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı! mask
15 yaşındaki çocuk hamile çıktı!
Sinan Saral'ın iş yerleri kurşunlandı! mask
Sinan Saral'ın iş yerleri kurşunlandı!
Büyükşehir'den SKANDAL! mask
Büyükşehir'den SKANDAL!
Körfez’de öğrenciye darp iddiası! mask
Körfez’de öğrenciye darp iddiası!

GALERİ

KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan mask
KOTO'nun kader sandığında kazanan Akın Doğan
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler! mask
7 ÇED'dimizi bitirmek istediler!
KOTO'da komiteler belli oldu! mask
KOTO'da komiteler belli oldu!
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı mask
69 bin dolar çalan Latin hırsızlar yakalandı
Çevik kuvvet salona girdi! mask
Çevik kuvvet salona girdi!
Merakı ölümüne sebep oluyordu! mask
Merakı ölümüne sebep oluyordu!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL