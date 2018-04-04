Liseye Hazırlanan Öğrenciler Dikkat!

Özel Bilgili Kültür Okulları 2017-2018 Eğitim Öğretim yılındaki 2. bursluluk sınavını 8. Sınıf öğrencileri için yapmaya hazırlanıyor.14 Nisan’da yapılacak olan bursluluk sınavı, LGS’ye hazırlanan öğrenciler için prova niteliğinde olacak. Sınavda başarı gösteren öğrenciler ise %100 e varan bursluluk fırsatlarından yararlanabilecek. 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulu; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu Lisesi’ni bünyesinde barındıran okulda her türlü sportif aktivitenin uygulanabileceği spor salonları, etkinlikler ve gösteriler için konferans salonu mevcut. Ayrıca çağın ihtiyaçlarını karşılayan her türlü teknolojik donanıma sahip okulda burslu okuma imkânını kaçırmamak için son başvuru tarihi ise 12 Nisan.

Kayıt Yaptırmayı Unutmayın

www.bilgilikulturokullari.com web sitesi üzerinden öğrencinin bilgilerini girerek ya da okulun 444 79 01 nolu telefonunu arayarak sınav başvurusu yapmayı unutmayın. Ayrıca, Karşıyaka Mahallesi Maket Sokak No:14 Başiskele adresinde bulunan okul kampüsünden hem okul hakkında detaylı bilgi alabilir hem de sınav kaydınızı oluşturabilirsiniz.