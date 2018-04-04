Belediye başkanı meclis üyesi ile kavga etti

Derince Belediye Meclisinin Nisan ayı olağan Meclis toplantısı Belediye meclis salonunda yapıldı.Belediye Başkanı Haydar Bulut başkanlığında yapılan toplantıda faaliyet raporlarının okunması ve oylanması için meclisi başkanvekili İbrahim Yıldız yönetti.

Değer Derince bu tabloyu hak etmiyor

CHP Meclisi adına söz alan Nihat Değer faaliyet raporundan önce bir şey söylemek istiyorum.Bugün basında ve kamuoyuna düşen Derince Belediyesinin bir anket sonucu Türkiye’nin en kötü belediye çıkması şahsen beni derinden üzdü.İçimizi sızlattı.Bir Derinceli olarak bu tablodan dolayı mutsuzuz.Biz zaten buranın böyle olduğunu söylüyorduk.tam 5 dönemdir aynı yönetim ve aynı anlayış ile yönetilen Derince bu tabloyu hak etmiyor dedi.Belediyenin yaptığı faaliyetler hakkında bilgiler vererek bitirdiğinizi söylediğiniz yerleri gezdik tablo hiçte sizin dediğiniz gibi değil dedi.

Bulut,En azından sondan birinci olduk

Meclis üyeleri koltuklarında oturan Belediye Başkanı Haydar Bulut ise CHP ‘lilerin yaptığı eleştirilere katılmadığını belirterek bu ankette sizin CHP’li belediyeler hep iyi durumda sadece bizim AK partili Derince Belediyesi mi kötü.Bunları göstermelik anketler buna inanmıyoruz.Bundan dolayı da hiç üzüntü duymuyorum.50 yıldır Derince’de oturan biri olarak bu tür haberler bizi üzemez.Belki de bu anket firmalarına para vermedik ondan böyle sonuç çıkmıştır.En azından baştan değil sondan birinciyiz dedi.Başkan faaliyet raporunda yer alan hizmetlerini anlatarak biz bir çok projenin temelini attık hepside hızlı gidiyor.Yüzme havuzu,Yelken cafe açıldı,Viyadükler yapıldı hiçte söylendiği gibi değil dedi.

MHP’li Karakaş üzgünüz

MHP’li Hakan Karakaş ise biz faaliyet raporu ile ilgili bir raporumuzu olacaktı ama bu anket ile ilgili Derincemizin isminin böyle sonucu olması ile bizde büyük üzüntü yaşadık.Bundan dolayı faaliyetlerle ilgili fazla bir açıklama yapmayı uygun bulmadık dedi.Daha sonra yapılan oylama ile MHP ve CHP’lilerin red oyları rağmen AK Parti oyları ile geçti.

CHP Denetim raporuna şerh koydu

Daha sonra Mecliste Belediyenin 2017 denetim raporu ile ilgili komisyon raporu okundu.CHP’li üye Serpil Ceylan uzunca bir açıklama ile denetim raporuna neden karşı çıktıklarını ayrıntıları ile anlattı.Bu sırada Belediye Başkanı Haydar Bulut ile tartışmaya girdiler.Ceylan özellikle temsil ağırlama ve kira giderleri ile ilgili yüksek bir artış var diyerek denetim raporuna muhalefet şerhi koyuyoruz dedi.Faaliyet raporu ve Denetim raporundan dolayı meclis toplantısı 3,5 saat sürdü.MHP’li Salim Sayar’da denetim raporunda bizce öyle sıkıntılı bir durum yok,belediye 1 senedir çok hızlı bir çalışmaya girmiş.Bu zaman kadar yatmış gözüken belediye şimdi adeta koşuyor dedi.

Karaaslaner,CHP hep manşete çalışır

AK Partili denetim komisyonu başkanı Mehmet Ali Karaaslaner ise yaptığı açıklamada biz komisyonda çalıştık her şey ortada CHP’li Serpil Ceylan bazı rakamları tam söylemiyor.O tamamen manşet çıkarmaya çalışıyor.Buradan bilmiyor ki manşet çıkmaz.Belediye denetim raporunu MHP’li üye arkadaşımızda inceledi bir şey yok diyor CHP var diyor kararı kamuoyuna bırakıyoruz dedi. Daha sonra denetim raporu oylandı ve oy çokluğu ile mecliste kabul edildi.

Başkan Çıkışta kavga etti

Meclis toplantısı bir dahaki toplantının 8 Mayıs’ta yapılması kararlaştırıldı.Meclis üyeleri salondan ayrılırken bağımsız meclis üyesi Ali İhsan Altın,Başkan Bulut’a ben önerge veriyorum kabul etmiyorsunuz böyle sonuncu olursunuz dedi.Başkanda Altın’a fazla cevap vermeyerek yoluna devam etti.Merdivenlerde Ali İhsan Altın tabi siz anca komisyonculuk yaparsınız sözünü söyleyince başkan sinirlendi ve ne demek istiyorsun ,sözünü geri al dedi.Altın’da almazsam ne olur dedi bu sırada Başkan Altın’ın üzerine yürüdü eliyle kendisini iterek sözünü geri al dedi.Bu sırada diğer meclis üyeleri ve başkan yardımcıları araya girerek kavganın büyümesini önlediler.